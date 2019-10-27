В Кривом Роге суд наказал мужчину за то, что тот надел футболку

Новости Украины:Мужчина появился в общественном месте в футболке с символикой СССР, за что получил год ограничения свободи.

Дзержинский районный суд Кривого Рога назначил наказание для гражданина, в общественном месте появился в футболке на которой изображен государственный герб СССР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на приговор суда от 11 октября.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов - ред.) УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы. На основании ст. 75 (освобождение от отбывания с испытанием - ред.) УК Украины освободить лицо от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, 14 июня 2019 года примерно с 11:00 часов до 17:00 часов, гражданин, находясь в общественном месте, возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в г. Кривой Рог, надев футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, публично использовал вышеуказанную символику коммунистического тоталитарного режима, публичное использование которой запрещено ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики",

Так, соответствующим решением, суд обязал осужденного периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, 9 августа во время осмотра автомобиля, прибывшего в контейнере в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители обнаружили 9 ножей и запрещенную символику.

Отметим, что использование запрещенной символики, такой как символика коммунистической партии, георгиевская лента, серп и молот и т.д., карается законом.