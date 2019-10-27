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Одесская ОГА планирует потратить на спасение реки Куяльник 500 миллионов гривень

Одесская ОГА планирует потратить на спасение реки Куяльник 500 миллионов гривень
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Одесская областная государственная администрация объявила тендер на разработку проекта спасения экосистемы реки Куяльник на 5,8 млн гривен.

Соответствующая информация опубликована на сайте коммерческих и государственных закупок Zakupki.prom.ua.

Ведомство намерено потратить на эту документацию 5,8 млн грн. Общая стоимость "восстановление водных ресурсов" в бассейне Куяльницкого лимана составляет 555 млн 677 тысяч 849 гривен, а сумма уже потраченных средств составляет более 10 млн гривен.

Авторы идеи считают, что из-за открытия дамб и запруд можно попробовать спасти экосистему реки Куяльник. С этой целью департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации объявил тендер на разработку соответствующего проекта и технико-экономического обоснования.

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Из-за почти полного отсутствия стока в Куяльницком лимане в летнее время, в его верховьях образуются солончаки. Частично эта проблема была решена в 2014-м году, когда был проложен трубопровод, через который в лиман осуществлялась подача морской воды. Впрочем, для полного воспроизведения экосистемы, необходимо восстановить питание лимана речной водой.

Расчистка русла Куяльника предусматривает реконструкцию или ликвидацию части гидротехнических сооружений в Лиманском, Ивановском, Ширяевском, Березовском, Ананьевском и Подольском районах.

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Одесская область, Куяльник, Одесская ОГА.
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