В Украине почтили память жертв массовых расстрелов в урочище Сандармох

Новости Украины:Сегодня трагическая годовщина начала расстрелов украинской культурной, научной и политической элиты в карельском урочище Сандармох.

Урочище Сандармох стало одним из печальных символов Большого террора. Наибольшую группу заключенных - 1111 человек - расстреляли с 27 октября по 4 ноября 1937 года. Среди обреченных на смерть граждан СССР были и 290 украинцев. Больше всего расстрелов выпало на первые дни ноября. 3 ноября были расстреляны 134 человека, все, как отмечалось в "расстрельных списках" - "украинские буржуазные националисты".

Таким образом, только за один день пал весь цвет украинской нации. Каждый из погибших был не только выдающимся специалистом в своей области, но и выдающейся личностью, фигурой "ренессансных" масштабов. Среди них - основатель нового украинского театра Лесь Курбас; один из самых талантливых украинских прозаиков - Валерьян Пидмогильный; Николай Кулиш - драматург, общественный и образовательный деятель, газетчик, редактор; Николай Зеров - лидер "неоклассиков", чрезвычайно тонкий ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Матвей Яворский - историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский - украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и многие другие. Все были молоды, в расцвете сил, в основном 36-50-ти лет.

Их оборванные жизни - не только на совести капитана Матвеева, непосредственного исполнителя расстрелов (кстати, впоследствии также репрессированного), но и на совести тогдашнего руководства СССР и непосредственно Сталина, ведь именно он был одним из главных инициаторов уничтожения Украины - Украины думающей, творческой, сильной. Ему нужна была слабая безвольная республика с переломанным позвоночником - немощный паралитик, целиком и полностью зависим от воли и капризов "хозяина", ведь именно в таких условиях и может существовать тоталитаризм.

Первые репрессии начались еще в 20-х годах, но своего апогея, невиданного и неслыханного размаха достигли в 30-х годах. Украина была почти уничтожена - ни элиты, ни крестьянства. Осталась кучка запуганной интеллигенции, которая напряженно прислушивалась к каждому ночному шороху, держа на случай ареста мешок с сухарями, и покорное крестьянство, загнанное Голодомором в колхозы.

Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия (площадь около 10 гектаров) стало братской могилой для почти 7 тыс. расстрелянных в 30-х годах органами НКВД людей 60 национальностей. Среди жертв - преимущественно спецпоселенцы и заключенные из Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ СССР, а также жители окрестных сел. Место массовых казней людей нашли общественные активисты в июле 1997 года.

27 октября 1997 года, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармохе впервые провели Дни памяти. В них приняла участие небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкая.

Тогда же был установлен деревянный украинский крест. В 2004 году общество украинской культуры "Калина" за счет мирового украинства построило гранитный казацкий крест "Убиенным сыновьям Украины" (авторы Николай Малышко и Назар Билык).