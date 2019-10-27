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В Киеве полиция поймала грабителя-клофелинщика (Фото)

В Киеве полиция поймала грабителя-клофелинщика (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Задержан иностранец, который, используя клофелин, грабил людей.

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который подсыпал жертвам клофелин и грабил их.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Во время совместного отдыха злоумышленник подсыпал в напитки пострадавших вещество, от которого последние теряли сознание. "Пользуясь их беспомощным состоянием, мужчина забирал у жертв мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в Днепровское управление полиции обратилась 41-летняя киевлянка, которая сообщила, что после употребления напитков с мужчиной, с которым недавно познакомилась, потеряла сознание. После этого, придя в себя, женщина обнаружила отсутствие двух мобильных телефонов и банковских карт.

В сообщении сказано, что через несколько дней с аналогичными заявлениями обратились еще трое иностранцев, которые на улице встретились с мужчиной, предложившим им продолжить знакомство в бане, где также потеряли сознание и впоследствии обнаружили отсутствие личных вещей.

Подозреваемым оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно.

В Киеве за сутки произошло почти 100 ДТП

Во время проверки у правонарушителя выявили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Также работники полиции проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Киев, Нацполиция.
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