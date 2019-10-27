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Вся семья погибла в ДТП в Хмельницкой области

Вся семья погибла в ДТП в Хмельницкой области
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По факту ДТП открыто уголовное производство. Мальчик доставлен в больницу.

Сегодня в 08.16 на автодороге Житомир - Черновцы возле села Солобковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три члена семьи, один ребенок травмировался.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции области, произошло столкновение легкового автомобиля "Фольксваген Кади" и грузовика DAF, в результате чего погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком.

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52-летний водитель грузовика пока за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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ДТП, Хмельницкая область, Нацполиция.
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