День в ООС: оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов

Новости Украины:Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, не тронув участки разведения, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования семь раза нарушили режим тишины с начала текущих суток, 27 октября, при этом под обстрел не попали участки разведения сил и средств, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке.

Один из обстрелов пришелся на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", остальные шесть на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды были обстреляны позиции Объединенных сил у поселка Золотое-4 в Луганской области, однако за пределами оговоренного участка разведения.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Ранее Минобороны сообщило о трех обстрелах со стороны боевиков в воскресенье, пришедшихся на ночное время. Таким образом, остальные четыре обстрела произошли уже пополудни.