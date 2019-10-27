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В Херсоне найден труп женщины со следами насилия (Видео)

В Херсоне найден труп женщины со следами насилия (Видео)
23:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: hr.npu.gov.ua

Новости Украины:Неподалеку херсонского автовокзала нашли тело женщины.

В субботу, 26 октября, в Херсоне недалеко от междугороднего автовокзала нашли тело мертвой женщины. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти, поступило от оператора охранной фирмы.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УКУ «Умышленное убийство». На месте работали следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка.

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Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

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Полиция, Херсон, Автовокзал, Нацполиция.
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