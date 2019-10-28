На Днепропетровщине из "скорой" на скорости выпал пациент (Видео)

Новости Украины:На Днепропетровщине из кареты "скорой помощи" на ходу выпал пациент.

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу, 26 октября, пациент выпал из задних дверей "скорой помощи" прямо на проезжую часть.

Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск".

Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд. В комментариях под видео водителя «скорой» обвинили в халатности. По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины.

Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны. Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.