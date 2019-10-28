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В Киеве полиция задержала семь нелегалов

В Киеве полиция задержала семь нелегалов
03:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:Столичная полиция задержала семь нелегальных мигрантов.

В ходе проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант", работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на окраине столицы обнаружили семь иностранцев, сообщили в полиции Киевской области.

"Иностранцы незаконно проживали в Украине и работали на одном из рынков Киево-Святошинского района. Их доставили в местный райотдел Государственной миграционной службы", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

Нелегалы привлечены к ответственности по ст.203 КУоАП Украины (умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину).

Решается вопрос об их экстрадиции на родину.

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Правоохранители также сообщили, что в целом за время проведения операции "Мигрант" сотрудниками территориальных и структурных подразделений полиции Киевщины было направлено 127 представлений о безотлагательном возвращении иностранцев и лиц без гражданства на территорию их официальной регистрации.

"Такая бдительность правоохранителей области вызвана увеличением количества неправомерных поступков, совершенных именно гостями из заграницы. В настоящее время зафиксировано 147 правонарушений административного законодательства с участием иностранцев в том числе 2 ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения)", – сообщили в полиции Киевщины.

Раскрыто 5 уголовных преступлений, совершенных нелегалами, по которым лицам сообщено о подозрении. Правоохранители добавили, что это умышленные убийства, разбои и кражи.

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Киев, Полиция, Нелегалы, Столица.
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