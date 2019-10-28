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На украино-словацкой границе образовалась километровая очередь: названа причина

На украино-словацкой границе образовалась километровая очередь: названа причина
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:На украинско-словацкой границе у КПП "Ужгород Вишне - Немецкое" со стороны Украины образовалась 10-километровая очередь из грузовиков.

На выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь составляет более 10 км.

Об этом  сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

"Сейчас на выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", - сказала Дацюк.

По ее словам, такая напряженная ситуация на границе наблюдается уже почти неделю - грузовиков ежедневно становится больше.

"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила пресс-секретарь.

На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме. Впрочем, советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.

В очередях на КПВВ в районе ООС застряло около 260 автомобилей

Как сообщалось, Премьер-министр Алексей Гончарук 30 сентября заявил, что украинское правительство активно работает над тем, чтобы убедить польскую сторону увеличить число разрешений на перевозку грузов для украинского автомобильного транспорта.

По его словам, переговоры о выдаче разрешений на автомобильные грузоперевозки проводятся на всех уровнях.

Польша в 2019 году снизила число разрешений для перевозок в свою страну или транзитом через Польшу украинских грузов до 160 тыс., тогда как в 2018 году Польша выдала Украине 260 тыс. таких разрешений.

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Словакия, Грузовики, КПВВ, Ужгород - Вишне Немецкое.
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