СБУ задержала артиллериста "ЛНР" в Луганской области

Новости Украины:Боевик "ЛНР" скрывался на подконтрольной Украине территории у родственников.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Луганской области представителя террористической организации "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях против украинских Вооруженных сил, сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook.

По информации оперативников и следователей спецслужбы, задержанный – местный житель, присоединившийся к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году. Целью вступления в ряды боевиков он назвал заработок. После обучения мужчина был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион" и начал принимать участие в обстрелах позиций украинских военнослужащих и жилых массивов города Счастье Луганской области.

Позже, разочаровавшись в размере денежных выплат, сбежал из оккупированного района и скрывался у родных на подконтрольной Украине территории. Контрразведчикам СБУ удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

На данный момент мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.