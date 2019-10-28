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СБУ задержала артиллериста "ЛНР" в Луганской области

СБУ задержала артиллериста "ЛНР" в Луганской области
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Боевик "ЛНР" скрывался на подконтрольной Украине территории у родственников.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Луганской области представителя террористической организации "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях против украинских Вооруженных сил, сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook.

По информации оперативников и следователей спецслужбы, задержанный – местный житель, присоединившийся к незаконным вооруженным формированиям в 2015 году. Целью вступления в ряды боевиков он назвал заработок. После обучения мужчина был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион" и начал принимать участие в обстрелах позиций украинских военнослужащих и жилых массивов города Счастье Луганской области.

Позже, разочаровавшись в размере денежных выплат, сбежал из оккупированного района и скрывался у родных на подконтрольной Украине территории. Контрразведчикам СБУ удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.

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На данный момент мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

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СБУ, Луганская область, Боевики, Донбасс, ЛНР.
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