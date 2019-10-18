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СБУ объявила подозрение поставщику военных товаров в РФ (Фото)

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СБУ объявила подозрение поставщику военных товаров в РФ (Фото)
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Во время обысков у подозреваемых изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.

Служба безопасности Украины объявила подозрение организатору поставок комплектующих из оккупированной Луганской области для обслуживания российской военной авиации.

Как говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, контрразведчики СБУ разоблачили предприятие на временно оккупированной территории Луганской области на поставках продукции военного назначения для нужд Минобороны страны-агрессора.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой "ЛНР" организовало незаконные поставки продукции в адрес «фирмы-прокладки», зарегистрированной в Московской области. На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации», - говорится в сообщении.

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При этом сказано, что такую схему структуры Минобороны РФ использовали во избежание санкций.

"Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора", - заявили в СБУ.

В то же время, контрразведчики установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове. Именно оттуда злоумышленники осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции.

Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.

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В рамках начатого уголовного производства одном из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Следователи СБУ продолжают процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к незаконным поставкам человек.

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