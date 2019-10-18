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В СБУ назвали количество людей, пропавших без вести на территории ОРДЛО

В СБУ назвали количество людей, пропавших без вести на территории ОРДЛО
01:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Пропавшими без вести на оккупированных территориях Донбасса считаются 257 человек.

Пропавшими без вести на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе считаются 257 человек.

Об этом Радио Свобода сообщили в Службе безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек", - сказано в сообщении.

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В СБУ добавили, что украинская сторона предпринимает меры, которые должны способствовать освобождению всех "незаконно лишенных свободы лиц, заложников, удерживаемых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно предоставляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.

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СБУ, Донбасс, ОРДЛО.
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