В Киеве горела больница

Новости Украины:В понедельник, 28 октября, в Киеве произошел пожар в больнице скорой медицинской помощи в Деснянском районе.

В Киеве ликвидировали возгорание в больнице скорой помощи на улице Братиславской.

Как сообщается на сайте ГСЧС, в кабинете на третьем этаже больницы загорелась мебель.

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место происшествия были отправлены спасатели из ближайших подразделений. Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, удалось локализировать к 14:02, а в 14:32 он был полностью ликвидирован.

"Во время тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно под очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - сообщают спасатели.

Всего к тушению пожара были привлечении 53 человека личного состава и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Киеве в ночь на 28 октября на территории Гидропарка пожарные тушили кафе.