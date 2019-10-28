Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы
"Горе у них": друг Анастасии Заворотнюк заявил о критичном состоянии актрисы

В Киеве горела больница

Смотрите фото (4)
В Киеве горела больница
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Новости Украины:В понедельник, 28 октября, в Киеве произошел пожар в больнице скорой медицинской помощи в Деснянском районе.

В Киеве ликвидировали возгорание в больнице скорой помощи на улице Братиславской.

Как сообщается на сайте ГСЧС, в кабинете на третьем этаже больницы загорелась мебель.

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место происшествия были отправлены спасатели из ближайших подразделений. Пожар, охвативший площадь в 20 квадратных метров, удалось локализировать к 14:02, а в 14:32 он был полностью ликвидирован.

"Во время тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно под очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - сообщают спасатели.

Всего к тушению пожара были привлечении 53 человека личного состава и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Под Одессой двое детей выпали из окна больницы

Напомним, в Киеве в ночь на 28 октября на территории Гидропарка пожарные тушили кафе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Киев, Пожар, Больница, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
03 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
04 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
Мокрый снег и мороз: украинцев ждет похолодание
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
Евросоюз согласился отстрочить Brexit на три месяца
В Украине планируют отменить медицинские справки
В Украине планируют отменить медицинские справки
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Ушел из жизни известный писатель Буковский
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь