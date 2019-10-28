В Киеве в Гидропарке горело и взрывалось кафе

Новости Украины:В Киеве в ночь на 28 октября на территории Гидропарка пожарные тушили кафе.

В ночь на понедельник, 28 октября, в Гидропарке горело кафе Колыба. Огонь вспыхнул в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться на остальную территорию. При пожаре взорвался один из газовых баллонов.

Отмечается, что площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

Информация о пожаре спасателям поступила около 01:40. Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм по причине срабатывания тревожной кнопки. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени. Также правоохранители рассказали, что до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон.

Обошлось без пострадавших. Заведение ночью не работает, а потому внутри никого не было. Около 2:20 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало его причиной.

Напомним, в Подольском районе Киева пожарные ликвидировали пожар в частном жилом доме. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

20 октября в городе Балта Одесской области на месте пожара в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины.