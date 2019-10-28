Очередь на словацкой границе растет: под Ужгородом стоят 500 грузовиков

Новости Украины:В очереди перед КПП "Ужгород - Вишне Немецке" стоят пятьсот грузовиков.

Очередь грузовиков на словацкой границе возле Ужгорода увеличилась уже до 500 фур, машины продолжают подъезжать.

Об этом сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

“Цифра грузовиков, которые сегодня стоят в очереди перед КПП “Ужгород - Вышне Немецке”, достигло пяти сотен, и она, прогнозируемо, будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиков по стране. Пока ситуация выглядит так, что фуры подъезжают, поэтому очередь будет увеличиваться”, - прокомментировали ситуацию в Чопском погранотряде ГПСУ.

За сутки пограничники обычно в этом пункте пропускают 50-80 грузовиков, сейчас такое же количество пропускают за смену, то есть 12 часов.

Как сообщили в Чопском погранотряде ГПСУ, напряженная ситуация на украинско-словацкой границе длится с 16 октября. Перспектив того, чтобы напряжение уменьшилось, пока нет.

Как ранее сообщалось, на утро понедельника, 28 октября, на границе со Словакией собралось более 450 автомобилей. Очередь занимала 10 км объездной дороги вокруг Ужгорода.