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Дни турецкой кухни: известные шеф-повара создадут специальное меню для киевлян

Дни турецкой кухни: известные шеф-повара создадут специальное меню для киевлян
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве с 21 октября по 3 ноября проходят Дни турецкой культуры.

В столице 28 октября в рамках Дней турецкой культуры стартовали Дни турецкой кухни.

Об этом во время пресс-конференции объявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Дни турецкой кухни – это второй этап Дней турецкой культуры в Киеве. Специально для этого прибыли шеф-повара из Турции, которые уже начали работу в отеле Hilton", - сообщил Гюльдере.

По словам дипломата, хотя турецкая кухня сильно отличается в зависимости от региона, однако, в рамках мероприятия будет представлено все ее разнообразие. Сами презентации пройдут по принципу "шведского стола".

"Самые известные шеф-повара создадут специальное турецкое меню", - отметил Гюльдере.

В то же время, отметил посол, нынешние Дни турецкой культуры, в рамках которых проходят Дни турецкой кухни, будут делать акцент на презентации нового туристического региона, который сейчас развивается в Турции, – Даламана.

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Этот регион, по словам дипломата, имеет свои гастрономические особенности, которые станут открытием для украинцев.

Дни турецкой кухни продлятся до 31 октября.

21 октября в Национальной филармонии Украины состоялся концерт "Эхо музыки с разных берегов" с участием Алексея Ботвинова, Бурхан Очала и Энвера Измайлова.

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28 октября открылась выставка живописи "Краски мира. Турция" в институте Юнуса Эмре (ул. Пушкинская, 28).

Также с 1 по 3 ноября пройдет Неделя турецкого кино, во время которой покажут ленты "Голубой велосипед", "Когда-то давно в Анатолии", "Фокусник", "Народ моего деда", "Последний лист". Эти фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах "Киевская Русь", "Братислава", "Лира", "Лейпциг", "Днепр".

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Киев, Турция, Ягмур Ахмет Гюльдере, Дни турецкой культуры.
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