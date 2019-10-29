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Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
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Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса

Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
01:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский только вернулся с Донбасса и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином.

На заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил перенаправить часть нераспределенных бюджетных субвенций на восстановление социально-экономического и инфраструктурного потенциала Донбасса, заявил замглавы фракции Александр Корниенко.

"Президент только вернулся с Востока и у него была инициатива, которую он хотел обсудить с депутатами, а потом согласовать с Кабмином по поводу перенаправления части субвенций на социально-экономическое развитие наших восточных областей", - сказал Корниенко.

Он уточнил, что речь идёт о перенаправлении субвенций из государственного бюджета, которые не были выделены на другие проекты. Их предлагается направить на постройку дороги из посёлка Золотое, где по плану откроется новый пункт пропуска между Украиной и ОРДЛО, в административный центр Луганщины, город Северодонецк.

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"Там полностью разрушена дорога и то расстояние, которое преодолевается за полтора часа, на этом участке займёт 3-4 часа. Из-за этого в регионе проблемы с медициной и скорой помощью, поскольку больница расположена в Северодонецке. Именно поэтому президент и предложил отдать субвенции на соцэконом, которые ещё не были выделены на проекты, на строительство этой дороги", - сказал замглавы фракции "Слуга народа". Корниенко заверил, фракция такое предложение поддерживает, осталось решить вопрос с Кабмином.

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Госбюджет, Инфраструктура, Донбасс, Восстановление, Новости Донбасса.
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