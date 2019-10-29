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ОБСЕ: на Донбассе за выходные выросло количество нарушений "тишины"

ОБСЕ: на Донбассе за выходные выросло количество нарушений "тишины"
06:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В течение субботы и воскресенья СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

"В период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав в частности больше взрывов: примерно 140 против около 20)", - говорится в отчете.

Почти 80% нарушений, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к западу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 26-го до вечера 27 октября СММ констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав аналогичное количество взрывов (около 140), если сравнивать с предыдущими сутками", - сообщили наблюдатели.

Чаще всего нарушения (в том числе большинство взрывов) фиксировались в районах к югу от Светлодарска и к северу от Красногоровки (подконтрольна правительству, 21 км к западу от Донецка).

Наряду с этим, в период с вечера 25-го до вечера 26 октября в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и не зафиксировала ни одного взрыва.

Все нарушения "тишины" (2 выстрела из стрелкового оружия) зафиксированы в районах к югу от н. п. Орехово-Донецкое (подконтрольный правительству, 44 км к северо-западу от Луганска).

На следующие сутки - с вечера 26-го до вечера 27 октября - миссия констатировала на Луганщине увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв).

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Все случаи (6 выстрелов из стрелкового оружия и 1 взрыв неопределенного происхождения) зафиксированы в районах к северу от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска).

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Новости Донбасса.
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