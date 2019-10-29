КГГА: Киевавтодор полностью готов к зиме

Новости Украины:Уже в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий.

Предприятия «Киевавтодора» на 100% готовы к осенне-зимнему периоду, в том числе к содержанию дорог. Об этом проинформировал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает Официальный портал Киева.

«Уже в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий. В случае необходимости дорожники начнут обработку покрытия противогололедными средствами, в случае снегопада – уборка снега. В первую очередь, это подъемы, спуски, мосты и путепроводы, также магистрали городского и государственного уровня. Для безопасности пешеходов будут убирать тротуары», – отметил Поворозник.

Он уточнил, что по информации коммунальной корпорации «Киевавтодор», заготовлено 43 тыс. тонн соли и 35 тыс. тонн песка. Подготовлена к работе 531 единица специализированной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы.

По словам Поворозника, в конце 2018 года были получені спецавтомобиля «Форд» для распределения жидких противогололедных реагентов (а также оборудование для приготовления таких реагентов). Эта техника позволяет оперативно обрабатывать дороги и уменьшить использование соли. Отдельно Поворозник обратился к владельцам частных авто с напоминанием о важности своевременной замены летней резины на зимнюю.