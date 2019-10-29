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Рассмотрение апелляции на приговор ученому, осужденному за госизмену, назначено на 18 ноября

Рассмотрение апелляции на приговор ученому, осужденному за госизмену, назначено на 18 ноября
06:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Харьковский апелляционный суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену.

"Заседание назначено на 18 ноября", - сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда. Собеседник агентства также сообщил, что новым председательствующим коллегии стал Владимир Протасов. Как сообщалось, ранее коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению апелляции, поскольку прокуратура заявила председательствующей Елене Грошевой отвод, который был удовлетворен.

31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал М.Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд приговорил М.Логунова к 12 годам лишения свободы. Обвинение требовало более жесткого наказания - 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдательного приговора. М.Логунов был задержан СБУ в августе 2017 года.

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17 августа 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Харькове задержан глава диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба ВС РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в Харьков и сформировать диверсионную группу. Мужчине был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты. Во время обысков по месту жительства задержанного в Харькове сотрудники украинской спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам - пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Харьков, Суд, Мехти Логунов, Владимир Протасов, Харьковский апелляционный суд.
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