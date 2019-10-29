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Денисова: Буду контролировать, как соблюдаются права политзаключенного Приходько

Денисова: Буду контролировать, как соблюдаются права политзаключенного Приходько
05:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Людмила Денисова напомнила, что Приходько обвинили в действиях, которых он не совершал.

Уполномоченная

по правам человека Людмила Денисова будет контролировать соблюдение прав крымского активиста Олега Приходько во время проведения оккупантами следствия.Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Согласно уточненной информации, гражданину Украины назначили ряд экспертиз, в частности, амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую. Со своей стороны буду контролировать соблюдение прав Олега Приходько во время проведения следствия, чтобы не допустить фальсификации уголовного дела в отношении его. Кроме того, буду способствовать обеспечению права нашего гражданина на справедливый суд", - написала омбудсмен.

Денисова напомнила, что Приходько обвинили в действиях, которых он не совершал. Ему инкриминируют подготовку к теракту, а также незаконное изготовление взрывчатки.

10 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал проукраинского активиста Олега Приходько на два месяца - до 10 декабря. Ему инкриминируют подготовку взрыва в Сакской администрации. Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

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Прокуратура АР Крым в связи с арестом Приходько начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

28 октября российская ФСБ в оккупированном Крыму выдвинула украинцу Приходько обвинение в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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Верховная Рада, Политзаключенные, Людмила Денисова, Олег Приходько.
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