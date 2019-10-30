В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

Новости Украины:Во время передачи части средств ($40 тыс.) служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Правоохранители задержали во вторник в Киеве главного специалиста Национального банка Украины (НБУ) при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме $50 тыс., которому банковский сотрудник пообещал помочь с получением лицензии.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, досудебное расследование установило, что эту сумму средств специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Нацбанк Украины в сообщении в Facebook уточнил, что пока не получил от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания. В то же время центробанк указал, что задержанный не является работником структурного подразделения, осуществляющего выдачу лицензий на деятельность по обмену валюты, и не занимает руководящую должность.

"Основой внутренней реформы НБУ был переход к коллегиальной системе принятия решений: на принятие нами решений никто единолично повлиять не может. Все решения проходят через подразделения, комитеты и потом правление", - прокомментировала инцидент первый замглавы центробанка Екатерина Рожкова. По ее словам, в подготовке решений участвуют десятки людей, и это касается как лицензирования, так и других сфер работы регулятора.

Она также заявила, что Нацбанк призывает остерегаться лиц, предлагающих и обещающих "посредничество" в получении лицензий или в других вопросах деятельности НБУ в обход законных процедур.

Нацбанк планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования, отмечается в сообщении регулятора.