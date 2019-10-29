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В Киеве 30 октября могут закрыть три станции метро

В Киеве 30 октября могут закрыть три станции метро
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве завтра вечером могут закрыть на вход станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве 30 октября вечером ограничения на вход на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничения возможны в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

После окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров возможно ограничение на вход на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В одном из районов Киева зафиксирован повышенный уровень радиации

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. В киевском метрополитене просят извинить за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили, что с 30 октября утром будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

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Киев, КГГА, Метро.
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