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Кличко показал, как ремонтируют Шулявский мост

Кличко показал, как ремонтируют Шулявский мост
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.

В Киеве строительные работы идут на всех участках реконструкции Шулявского путепровода. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео о том, что происходит на стройплощадке.

«Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки», – написал Кличко.

Также начали врезать газовые трубы обновленного участки системы, что пролегает под путепроводом. В настоящее время газоснабжение близлежащих объектов приостановят. Но специалисты уверяют, что ненадолго.

«Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, путями и специальным краном, который поднимает выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижения, откачивающего воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых канализационных коммуникаций под путепроводом», – отметил мэр.

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Он также подчеркнул, что по графику выполнения работ, предоставленному генподрядчиком, в течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.

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Виталий Кличко, Киев, Ремонт, Мэр Киева, Шулявский мост.
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