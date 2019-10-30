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Ткаченко возглавил межфракционное объединение в Раде "Новый Киев"

Ткаченко возглавил межфракционное объединение в Раде "Новый Киев"
00:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко стал председателем межфракционного депутатского объединения "Новый Киев".

О создании МФО объявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время вечернего заседания парламента во вторник.

"Поступило заявление о создании межфракционного депутатского обьедання "Новый Киев". Председателем этого объединения избран народный депутат Ткаченко Александр Владиславович", - заявил Стефанчук.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Декларация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Александр Ткаченко - народный депутат, избранный по списку партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее - генеральный директор "1 + 1 медиа".

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

4 сентября Кабинет министров согласовал освобождения Виталия Кличко от должности председателя Киевской городской государственной администрации и обратился с соответствующим представлением в Офис Президента.

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МФО, Александр Ткаченко, Новый Киев, Руслан Стефанчук, Межфракционное объединение в Раде.
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