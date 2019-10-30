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Крымский "суд" оставил под арестом журналиста Гайворонского

Крымский "суд" оставил под арестом журналиста Гайворонского
04:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Алексей Ладин связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием его в марте 2019 года.

Журналиста Евгения Гайворонского, задержанного 22 октября в Ялте, местный "суд" оставил под административным арестом на 15 суток. Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

«Судья подконтрольного России мирового суда Ялты Александр Алтунин 29 октября оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток в отношении журналиста и блогера Евгения Гайворонского», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, «мировой суд» Ялты 22 октября арестовал на 15 суток местного блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Его обвинили в уклонении от лечения наркозависимости.

26 марта 2019 года Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, в тот же день «мировой суд» в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя снова арестовал Гайворонского. Последний назвал «бредом» обвинения в употреблении наркотиков.

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Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза. В Ялте он живет несколько лет. Некоторое время был корреспондентом крымской редакции «Комсомольской правды». После увольнения оттуда начал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику власти. Позже в «Примечаниях» заявили, что прекратили сотрудничество с Гайворонским после его «проукраинских высказываний» и комментариев, которые «не отражают позицию редакции».

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Арест, Крымский суд, Алексей Ладин, Евгений Гайворонский.
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