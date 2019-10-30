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ОБСЕ: возле Петровского на Донбассе в понедельник стреляли

ОБСЕ: возле Петровского на Донбассе в понедельник стреляли
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:СММ ОБСЕ зафиксировала в понедельник нарушения режима прекращения огня в нескольких километрах от участка разведения сил в районе Петровского на Донбассе.

"28 октября, осуществляя мониторинг примерно в 2 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1-1,5 км на юго-восток и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг", - говорится в отчете.

Кроме того, находясь неподалеку, примерно в 2 км к северо-востоку от Богдановки (подконтрольна правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели взрыв артиллерийского снаряда, ориентировочно в 3-5 км на северо-запад.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 км от его края", - отмечают в СММ ОБСЕ.

В целом в понедельник на Донбассе миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 55 взрывов - против около 140 за предыдущие сутки.

ОБСЕ рассказала, как началось разведение сил в Золотом

В Луганской области наблюдатели выявили больше нарушений "тишины" по сравнению с минувшими сутками, при этом не зафиксировав ни одного взрыва (в предыдущие сутки - один взрыв).

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Новости Донбасса, СММ ОБСЕ.
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