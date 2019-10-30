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Зеленский: Крым вообще отсутствует в крупных СМИ

Зеленский: Крым вообще отсутствует в крупных СМИ
12:25 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что обществу необходимо выдохнуть и спокойно, рассудительно просто взять и поговорить.

Владимир Зеленский, в своем выступлении в Мариуполе, заявил, что вопрос Крыма не поднимается в украинских СМИ. Он так же сказал, что люди, которые проживают на оккупированных территориях, упоминаются только в контексте войны. 

По мнению главы государства, информационная политика должна стать общей ответственностью и вызовом как для правительства страны так и для представителей СМИ, а так же пользователей соцсетей. Зеленский заявил, что вопрос касательно Крыма, в ведущих СМИ страны, вообще не подымается. 

Так же Зеленский высказался по поводу жителей оккупированных территорий.  Так, по словам Зеленского, о них упоминают только в контексте войны. Это ставит на них негативное клеймо и вне зависимости от их отношения к "ЛНР" и "ДНР", жителей Луганска и Донецка, называют "сепарами". 

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По мнению главы украинского государства, в информационном поле Украины, все чаще появляется риторика ненависти. 

"Сегодня наше информационное поле, я думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью".

Зеленский считает, что обществу необходимо выдохнуть и спокойно, рассудительно просто взять и поговорить. 

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Крым, СМИ, Донбасс, Владимир Зеленский.
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