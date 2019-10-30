В Черкасской области задержали российского шпиона

Новости Украины:В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ при получении секретных документов об обороноспособности Украины.

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России при получении секретных документов военного характера.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации об обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.