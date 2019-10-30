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Среда, 30.10.2019
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В трех украинских городах построят мосты

В трех украинских городах построят мосты
18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Владислав Криклий рассказал, что в Запорожье, Кременчуге и Николаеве. возобновят строительство мостов.

Министерство инфраструктуры планирует начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, моста в Кременчуге и моста через Южный Буг в Николаеве.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Мы намерены наконец-то подойти к Запорожскому мосту. Это своеобразный спортивный снаряд, к которому пытаются подойти с 2004 года, но мост остается только в проектах. Поэтому при участии международных партнеров и при поддержке бюджетного финансирования мы планируем начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, по строительству моста в Кременчуге, моста через Южный Буг в Николаеве", - сказал министр.

Кличко показал, как ремонтируют Шулявский мост

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.

Ранее экс-замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщал, что на завершение работ по достройке Запорожского моста, который планировалось построить до 2010 года, необходимо 12 млрд грн.

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Николаев, Запорожье, Кременчуг, Мосты, Министерство инфраструктуры Украины, Владислав Криклий.
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