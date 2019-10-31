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На Донбассе ОБСЕ зафиксировала за сутки более 100 взрывов

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала за сутки более 100 взрывов
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали во вторник, 29 октября, 100 взрывов в Донецкой области и четыре - на Луганщине.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (100), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (55 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к северу и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км южнее Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав исключительно взрывы (4)", - сообщили наблюдатели.

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Все нарушения "тишины" выявлены в районах к юго-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска).

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Взрывы, Новости Донбасса.
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