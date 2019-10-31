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САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области
07:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:30 октября объявлен обвинительный приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся.

Антикоррупционный суд Украины огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за непредставление деклараций, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокураты.

"30 октября 2019 Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", – сказано в сообщении на сайте САП в среду вечером.

Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

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Судья, Суд, Днепропетровская область, Приговор, SAP, Апелляционный суд, Надежда Посунся.
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