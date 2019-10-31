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Отопительный сезон в Днепропетровской области под угрозой срыва

Отопительный сезон в Днепропетровской области под угрозой срыва
11:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По заявлению "Нафтогаза Украины" некоторые населенные пункты Днепропетровской области могут остаться без тепла из-за бездействия местной власти.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей городов Днепр и Пятихатки, поселков Софиевка и Лиховка и села Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

Согласно сообщению пресс-службы компании, предприятия, поставляющие тепло указанным населенным пунктам, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Однако, эти предприятия используют котельные, которые до этого эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, накопившими существенную задолженность перед "Нафтогазом" за ранее потребленный газ.

В "Нафтогазе" отмечают, что, согласно требованиям законодательства, для заключения договоров эти предприятия должны были перевести на себя долги предшественников. Однако производители тепла категорически отказываются выполнять требования законодательства.

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Сообщается, что проблема появилась не сегодня, у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплопоставщиков, но власти выбрали позицию невмешательства, поставив под угрозу комфорт и здоровье своих избирателей.

В "Нафтогазе" отмечают, что неоднократно наблюдали ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местных властей.

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"Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и, в случае необходимости, оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя", - сказано в сообщении.

В начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.

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Днепропетровская область, Отопительный сезон, Нафтогоаз.
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