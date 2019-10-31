Отопительный сезон в Днепропетровской области под угрозой срыва

Новости Украины:По заявлению "Нафтогаза Украины" некоторые населенные пункты Днепропетровской области могут остаться без тепла из-за бездействия местной власти.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей городов Днепр и Пятихатки, поселков Софиевка и Лиховка и села Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

Согласно сообщению пресс-службы компании, предприятия, поставляющие тепло указанным населенным пунктам, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Однако, эти предприятия используют котельные, которые до этого эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, накопившими существенную задолженность перед "Нафтогазом" за ранее потребленный газ.

В "Нафтогазе" отмечают, что, согласно требованиям законодательства, для заключения договоров эти предприятия должны были перевести на себя долги предшественников. Однако производители тепла категорически отказываются выполнять требования законодательства.

Сообщается, что проблема появилась не сегодня, у местных властей было достаточно времени для решения вопроса с задолженностью теплопоставщиков, но власти выбрали позицию невмешательства, поставив под угрозу комфорт и здоровье своих избирателей.

В "Нафтогазе" отмечают, что неоднократно наблюдали ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действует под контролем представителей местных властей.

"Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и, в случае необходимости, оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя", - сказано в сообщении.

В начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.