В "Нафтогазе" отреагировали на разрешение Дании на строительство "Северного потока-2"

Новости Украины:По словам Андрея Коболева, завершение реформы газового рынка становится как никогда важным.

По мнению главы нафтогаза Андрея Коболева, геополитическое оружие невозможно остановить методами и инстркментами, которые регулируют торговые отношения. Таким мнением он поделился на своей страничке в Фейсбук.

"Мы ожидали этого решения в течении осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - написал Коболев.

Он также отметил, что в данной ситуации, завершение реформы газового рынка становится как никогда важным. Так же Украине необходимо внедрять европейское законодательство в сфере энергетики.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".