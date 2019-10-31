Скачать
Четверг, 31.10.2019
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
Цитировал Шевченко и дал совет: выступление Столтенберга в Раде
Шедевры, драки, кровь: яркие кадры матча Динамо - Шахтер в Кубке Украины (Фото)
Шедевры, драки, кровь: как Динамо победило Шахтер в дерби (Фото)
Дело Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина
Дело Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина

В Одесской области пенсионера приговорили к пяти годам тюрьмы

В Одесской области пенсионера приговорили к пяти годам тюрьмы
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В Одессе к пяти годам тюремного заключения приговорен пенсионер за развращение 13-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 поддерживали обвинение в суде в отношении местного жителя.

"Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, в июне этого года указанный мужчина-продавец прессы, пребывая в нетрезвом состоянии, днем завел в киоск малолетнюю девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Прокуратура Одессы завершила расследование в отношении прокурора по делу о взятке

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 2 ст.156 УК Украины).

В июне в Одессе задержали пенсионера, который, как сообщалось изначально, изнасиловал 13-летнюю девочку. Отмечалось, что развратные действия в отношении ребенка злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками. О случившемся девочка рассказала матери, которая сразу обратилась за помощью в Малиновский отдел полиции.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовольствие половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Полиция, Одесская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
04 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
05 Медики назвали самый полезный овощ для укрепления костей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих
В Украине будут массово увольнять госслужащих
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
В Украине похолодает: в каких регионах выпадет снег
Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019
Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь