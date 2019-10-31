В Одесской области пенсионера приговорили к пяти годам тюрьмы

Новости Украины:Мужчине инкриминировали совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В Одессе к пяти годам тюремного заключения приговорен пенсионер за развращение 13-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 поддерживали обвинение в суде в отношении местного жителя.

"Прокуратура доказала вину 64-летнего мужчины в полном объеме", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, в июне этого года указанный мужчина-продавец прессы, пребывая в нетрезвом состоянии, днем завел в киоск малолетнюю девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 2 ст.156 УК Украины).

В июне в Одессе задержали пенсионера, который, как сообщалось изначально, изнасиловал 13-летнюю девочку. Отмечалось, что развратные действия в отношении ребенка злоумышленник совершил в киоске, в котором работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками. О случившемся девочка рассказала матери, которая сразу обратилась за помощью в Малиновский отдел полиции.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовольствие половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.