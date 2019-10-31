В Киеве выпал снег: зимнее фото и видео

Новости Украины:Второй раз за октябрь 2019 года в столице Украины выпал снег.

В Киеве выпал первый снег. Синоптики сообщают, что снегопад начался еще вечером 30 октября и продолжил падать 31 числа.

Это уже второй раз за этот месяц 2019 года в столице Украины заметили зимнее явление. Киевляне публикуют фото и видео первого снега в социальных сетях.

Мелкий снег наблюдается в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском.

"А вот и первый снег 2019/2020", "А вот и первый снег", "А в Киеве пошел снег, небольшой и ненадолго", "Как в песне: ''Белый снег на зеленых листьях'', – отметили пользователи.

Кроме снега, температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако похолодание продержится несколько дней.

Напомним, в ближайшие сутки, 31 октября, холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура еще снизится.

1 ноября синоптики обещают без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.