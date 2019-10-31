Китайская компания будет помогать "Укравтодору" строить дорогу вокруг Киева

Новости Украины:По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева - "Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп"

Как сообщили в пресс-службе Министерстве инфраструктуры, приступить к строительству планируется со следующего года.

"В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный, мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты, а со следующего года приступить к строительству", - цитирует пресс-служба Криклия.

Ранее Мининфраструктуры сообщало, что проектно-сметная документация первых двух очередей строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев (БКАД) готова на 90%, а к концу этого года будет завершена.

Общая длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Дорога будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать в Украине автомобильные дороги на условиях концессионного договора.