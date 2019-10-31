Скачать
Четверг, 31.10.2019
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост
Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но путь непрост
Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио
Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио
Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд
Хеллоуинский рейтинг от Forbes: 13 самых высокооплачиваемых покойных звезд

Китайская компания будет помогать "Укравтодору" строить дорогу вокруг Киева

Китайская компания будет помогать "Укравтодору" строить дорогу вокруг Киева
14:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева - "Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп"

Как сообщили в пресс-службе Министерстве инфраструктуры, приступить к строительству планируется со следующего года.

"В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный, мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты, а со следующего года приступить к строительству", - цитирует пресс-служба Криклия.

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП

Ранее Мининфраструктуры сообщало, что проектно-сметная документация первых двух очередей строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев (БКАД) готова на 90%, а к концу этого года будет завершена.

Общая длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Дорога будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать в Украине автомобильные дороги на условиях концессионного договора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Мининфраструктуры, Укравтодор, Кольцевая дорога.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
04 Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
05 "Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих
В Украине будут массово увольнять госслужащих
Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
Цитировал Шевченко и дал совет: выступление Столтенберга в Раде
В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги
В Кабмине рассказали, при каком условии снизят налоги
В Лондоне вручили премию &quot;Женщина года&quot; 2019 (Фото)
В Лондоне вручили премию "Женщина года" 2019 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь