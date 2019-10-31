В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП

Новости Украины:В Киеве на Столичном шоссе в результате аварии погиб один человек.

В Киеве утром 31 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, во время перестроения автомобиля Daewoo Lanos в левый ряд, чтобы повернуть налево, в него на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения пострадавших зажало в салоне автомобиля, их разблокировали спасатели.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия. Из-за аварии движение на Столичном шоссе затруднено.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

В Маневичском районе Волынской области в результате столкновения грузовика и легковушки, последняя "вылетела" в кювет, погибла пассажирка легкового автомобиля.