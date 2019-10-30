На Волыни произошло жуткое ДТП: столкнулись фура и легковушка

Новости Украины:В Маневичском районе в результате столкновения грузовика и легковушки, последняя "вылетела" в кювет, погибла пассажирка легкового автомобиля.

В Волынской области произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка ВАЗ 2109 и грузовик Scania. Погибли три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась вечером 29 октября на трассе Ковель- Жовква возле села Литовеж Иваничивского района. Как выяснилось, за рулем легковушки находился 43-летний житель Нововолынска. Мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком. За рулем грузовика находился 34-летний житель Иваничивского района. Фура ехала в Червоноград Львовской области.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Все они – жители Волыни. Из-за столкновения ВАЗ превратился в груду металлолома.

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.