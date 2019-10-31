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СБУ и ГБР проверяют Николаевскую таможню

СБУ и ГБР проверяют Николаевскую таможню
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:На Николаевскую таможню пришли с обыском.

На Николаевской таможне проходят обыски по делу о контрабанде минудобрений почти на 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Об этом сообщила Николаевская таможня ГФС в Facebook.

"Руководство Николаевской таможни приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Мною лично была представлена информация ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни", - сказал начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн.

В офисе экс-соратника Черновецкого проводят обыски

Сейчас работники правоохранительных органов проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

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Все по теме:

СБУ, Таможня, Контрабанда, Служба безопасности Украины, Николаевская таможня.
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