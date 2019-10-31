СБУ и ГБР проверяют Николаевскую таможню

Новости Украины:На Николаевскую таможню пришли с обыском.

На Николаевской таможне проходят обыски по делу о контрабанде минудобрений почти на 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Об этом сообщила Николаевская таможня ГФС в Facebook.

"Руководство Николаевской таможни приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Мною лично была представлена информация ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни", - сказал начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн.

Сейчас работники правоохранительных органов проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".