В Одессе медики пойдут под суд из-за смерти двух пациентов

Новости Украины:В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика.

В Одессе будут судить пятерых медиков частной клиники, причастных к смерти двух пациентов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на текущей неделе прокуратура направила в суд дело относительно пятерых медиков одной из частных клиник, причастных к смерти пациентов.

Как отмечается, в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика медицинского учреждения, расположенного в Киевском районе города.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, повлекло смерть 38-летнего и 57-летнего пациентов.

Также правоохранительные органы установили данные о подделке медицинской документации по времени и истинным причинам смерти мужчин, с целью сокрытия фактов их ненадлежащего лечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи регионального главка Нацполиции. В частности, по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о частной клинике «Инто-Сана». Оба пациента умерли в 2017 году: 57-летний – в апреле, 38-летний – в августе. Причины смерти правоохранители не назвали.