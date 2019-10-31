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В Одессе медики пойдут под суд из-за смерти двух пациентов

В Одессе медики пойдут под суд из-за смерти двух пациентов
16:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика.

В Одессе будут судить пятерых медиков частной клиники, причастных к смерти двух пациентов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на текущей неделе прокуратура направила в суд дело относительно пятерых медиков одной из частных клиник, причастных к смерти пациентов.

Как отмечается, в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех врачей и одного бывшего медика медицинского учреждения, расположенного в Киевском районе города.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, повлекло смерть 38-летнего и 57-летнего пациентов.

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Также правоохранительные органы установили данные о подделке медицинской документации по времени и истинным причинам смерти мужчин, с целью сокрытия фактов их ненадлежащего лечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи регионального главка Нацполиции. В частности, по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о частной клинике «Инто-Сана». Оба пациента умерли в 2017 году: 57-летний – в апреле, 38-летний – в августе. Причины смерти правоохранители не назвали. 

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Суд, Медики, Одесская область, Обвинение.
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