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На Донбассе оккупанты продолжают стрелять, ранены двое военных

На Донбассе оккупанты продолжают стрелять, ранены двое военных
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военный, еще один получили боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов. В частности, вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем, у Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. В частности, неподалеку Светлодарска - из автоматических гранатометов, дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, у Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Южного - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.

В Минобороны сообщают о совместных учениях российско-оккупационных войск

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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