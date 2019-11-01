Бывшего главу Минздрава Крыма освободили из-под домашнего ареста

Новости Украины:Михальчевскому заменили меру пресечения на личное обязательство, защита экс-чиновника подтверждает эту информацию.

Днепровский районный суд Киева освободил из-под домашнего ареста экс-руководителя Министерства здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщила проекту Радио Свобода Крым.Реалии пресс-секретарь Прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

9 июля суд перевел из СИЗО под домашний арест Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщал Укринформ, в июне 2019 года Днепровский районный суд Киева на два месяца продлил арест экс-руководителю Минздрава Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене.

Михальчевский находится под стражей с 8 января 2018 года. Сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский следственный изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено, сейчас дело рассматривает Днепровский районный суд Киева.

Должность министра здравоохранения Крыма Михальчевский занимал с 27 февраля до 10 июня 2014 года - в правительстве, подконтрольном России. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на должность Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.