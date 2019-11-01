Полиция Одессы расследует причину смерти 13- летней девочки

Новости Украины:Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

В Одессе обнаружена повешенной на улице 13-летняя девочка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера, около 23.00 девочку обнаружили повешенной на дереве в Малиновском районе города.

Установлено, что погибшая – 13-летняя местная жительница.

"По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", - заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. Устанавливаются обстоятельства случившегося.