Труханов недоволен демонтажем барельефа маршала Жукова

Новости Украины:Труханов назвал демонтаж барельефа "плевком в лицо одесситам".

Мэр Одессы Геннадий Труханов возмущен вчерашним демонтажем барельефа советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Труханов заявил в Facebook.

В частности, он назвал ситуацию с демонтажем барельефа "откровенным плевком в лицо одесситам".

"В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города. Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно-эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака", - написал Труханов.

Он также отмечает, что, независимо от дальнейшей судьбы барельефа, считает подобные действия недопустимыми, поскольку они не согласованы с жителями и вызывают широкий общественный резонанс.

"Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким – нет, будут принимать исключительно одесситы", - акцентировал мэр.

31 октября в центре Одессы демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова на здании территориального центра комплектования и социальной поддержки по улице Канатной, 87.

Инициатором акции выступила общественная организация "Національний спротив", представители которой собственноручно демонтировали бронзовый барельеф.

Активисты предъявили документ со штампом, выданный начальником Одесского квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины подполковником Дмитрием Конюховым.

В нем сказано, что "отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации".