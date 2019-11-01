Недисциплинированный парламент: Разумков сделал замечание депутатам

Новости Украины:Во время Часа вопросов к правительству значительное количество депутатов в том числе и от "Слуги народа", стояли в проходах между рядами и общались.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков упрекнул депутатов за недисциплинированность в сессионном зале парламента.

"Очень все были возущены, когда к нам не приходило правительство на Час вопросов к правительству. Сейчас стоит министр, вам докладывает. Желающих слушать в зале не так много. Если это неинтересно ... то давайте не будем тратить свое время, время правительства и не станем приглашать правительство в Верховную Раду Украины", - сказал председатель ВР.

Он призвал депутатов сесть на свои рабочие места.

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил за постоянную поддержку Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнул готовность к углублению отношений Украина-НАТО.