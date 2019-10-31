Скачать
Четверг, 31.10.2019
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
В НАТО очертили перспективы членства для Украины
Разумков встретился с генсеком НАТО
Разумков встретился с генсеком НАТО
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Разумков встретился с генсеком НАТО

Разумков встретился с генсеком НАТО
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ВРУ

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил за постоянную поддержку Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнул готовность к углублению отношений Украина-НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Сотрудничество с Альянсом - это часть нашей политической программы и нашего внутреннего видения развития отношений между Украиной и НАТО. Верховная Рада к этому готова, и я уверен, что многие другие наши коллеги и в МИДе, и в других учреждениях также понимают важность и принципиальность таких отношений. Евроатлантические устремления Украины остаются неизменными", - отметил Разумков.

По его словам, сегодня Украина как никогда нуждается в реформах.

"Объединенные вертикали власти как одна команда работают над единым результатом. И важной частью этого результата должно стать членство Украины в НАТО", - подчеркнул Председатель ВР.

Он также выразил надежду на продолжение технической, учебной и другой поддержки, которую сегодня Альянс предоставляет Украине. "Речь не только о безопасности, но и о значительной гуманитарной помощи", - отметил Председатель ВР.

Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам

Разумков уверил Столтенберга, что одним из главных приоритетов Украины является переход к стандартам НАТО и членство в Альянсе.

В свою очередь, генсек НАТО отметил, что имеет оптимистические взгляды на будущее Украины.

Как сообщалось, Североатлантический Совет 30-31 октября находится с визитом в Украине. Визит начался в Одессе. В четверг генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса работают в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-НАТО, НАТО, ВСУ, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
03 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
04 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Зеленский собирается посетить Вильнюс
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь