Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом поблагодарил за постоянную поддержку Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнул готовность к углублению отношений Украина-НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Сотрудничество с Альянсом - это часть нашей политической программы и нашего внутреннего видения развития отношений между Украиной и НАТО. Верховная Рада к этому готова, и я уверен, что многие другие наши коллеги и в МИДе, и в других учреждениях также понимают важность и принципиальность таких отношений. Евроатлантические устремления Украины остаются неизменными", - отметил Разумков.

По его словам, сегодня Украина как никогда нуждается в реформах.

"Объединенные вертикали власти как одна команда работают над единым результатом. И важной частью этого результата должно стать членство Украины в НАТО", - подчеркнул Председатель ВР.

Он также выразил надежду на продолжение технической, учебной и другой поддержки, которую сегодня Альянс предоставляет Украине. "Речь не только о безопасности, но и о значительной гуманитарной помощи", - отметил Председатель ВР.

Разумков уверил Столтенберга, что одним из главных приоритетов Украины является переход к стандартам НАТО и членство в Альянсе.

В свою очередь, генсек НАТО отметил, что имеет оптимистические взгляды на будущее Украины.

Как сообщалось, Североатлантический Совет 30-31 октября находится с визитом в Украине. Визит начался в Одессе. В четверг генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса работают в Киеве.