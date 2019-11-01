В Харьковской области руководителю госпредприятия сообщили о подозрении

Новости Украины:В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро уведомили о подозрении директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, разоблаченного на предложении и даче старшему детективу НАБУ 100 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба САП, указанному мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Харьковской области правоохранители задержали директора одного из государственных предприятий, который предложил и дал старшему детективу НАБУ 100 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Взятка предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.