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В Харьковской области руководителю госпредприятия сообщили о подозрении

В Харьковской области руководителю госпредприятия сообщили о подозрении
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По согласованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро уведомили о подозрении директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, разоблаченного на предложении и даче старшему детективу НАБУ 100 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба САП, указанному мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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В Харьковской области правоохранители задержали директора одного из государственных предприятий, который предложил и дал старшему детективу НАБУ 100 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Взятка предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

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Харьков, Харьковская область, Взятка, НАБУ, Нацполиция.
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