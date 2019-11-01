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В Одесской области надругались над флагом Украины: вандал задержан

В Одесской области надругались над флагом Украины: вандал задержан
13:31 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:Полиция задержала вандала, который сорвал государственный флаг Украины и вытер об него ноги.

В Одесской области в селе Ильинка мужчина сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер о него ноги. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба правоохранителей.

Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которую взял у компании товарищей.

В отношении вандала начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

В Житомирской области в военном городке в День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Красной краской облита скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов. Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли в День флага. Тогда на открытие собрались местные жители и военнослужащие, дислоцированные в Озерном, семьи погибших воинов в зоне АТО/ООС.

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Полиция, Одесская область, Флаг Украины, Вандал.
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